hitomiが、リライトされた歌詞で自身の代表曲を再歌唱する「Re:light Project」の第2弾として「体温（蹲）」を本日リリースした。今回歌詞をリライトしたのは、アーティストとして共に同じ時代を歩んできた持田香織だ。hitomi本人から直接オファーをし、実現したという。1999年にリリースされたオリジナルの歌詞には、当時20代前半だったhitomiの〈孤独〉〈諦め〉〈コンプレックス〉と対照的に、〈温もり〉〈希望〉〈光〉も描かれ