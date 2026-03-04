hitomiが、リライトされた歌詞で自身の代表曲を再歌唱する「Re:light Project」の第2弾として「体温（蹲）」を本日リリースした。

今回歌詞をリライトしたのは、アーティストとして共に同じ時代を歩んできた持田香織だ。hitomi本人から直接オファーをし、実現したという。

1999年にリリースされたオリジナルの歌詞には、当時20代前半だったhitomiの〈孤独〉〈諦め〉〈コンプレックス〉と対照的に、〈温もり〉〈希望〉〈光〉も描かれていたが、約17年の時を経てリライトされた今作は、その続編のようにも感じられる作品に仕上がっているとのことだ。

なおhitomiは、3月28日に東京・渋谷で＜hitomi Live 2026 - STAND BY＞を開催する。それに先駆け、本日の愛知・名古屋公演を皮切りに、レーベルメイトのNikoんとのツーマン東名阪ツアー＜hitomiとNikoん / LIVE TOUR 2026＞を行う。

◾️Re:light Project 第1弾 「there is（LOVE）」

2026年2月11日（水）リリース

配信：https://hitomi.lnk.to/there-is…_re-light

◾️＜hitomiとNikoん / LIVE TOUR 2026＞ 2026年3月04日（水）/ 愛知県・名古屋 RAD HALL

2026年3月10日（火）/ 大阪府・難波 Yogibo META VALLEY

2026年3月18日（水）/ 東京都・新代田 LIVE HOUSE FEVER

〈全公演〉18:00 開場 / 19:00 開演 出演者：

hitomi（BAND SET）、Nikoん チケット：

前売り 3,900円 / 当日 4,500円（別途１ドリンク代）

オフィシャル先行（先着 / 2月18日（水）23:00まで）：https://l-tike.com/hitomi-nikon/

※ 3/28（土）に東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEで開催されるhitomiのワンマン公演、あるいは、3/21（土）に東京・渋谷O-EASTで開催されるNikoんのワンマン公演、いずれかのチケットをお持ちの方は、当日会場にて1,000円キャッシュバック!!

■＜hitomi Live 2026 - STAND BY＞ 2026年3月28日（土）Open 17:00 / Start 17:30

会場：東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE チケット（別途ドリンク代）：

グッズ付き/指定席：29,000円（税込）

グッズ付き/スタンディング：25,000円（税込）

通常指定席：13,500円（税込）

通常スタンディング：9,500円（税込） ※グッズ（Live Blu-ray + Live Album CD + フォトブック + 限定Tシャツ）詳細

・Live Blu-ray：hitomi 30th Anniversary Online Live「Re:CONNECT」のライブ映像＋α

・Live CD：hitomi 30th Anniversary Online Live「Re:CONNECT」のライブアルバム＋α

・30周年/豪華フォトブック

・限定Tシャツ（Lサイズ）

・お渡し会実施（グッズ付きチケットをご購入のお客様には、終演後、hitomi本人よりお渡し会を実施いたします!!） ▼チケット（指定席はソールドアウト）

グッズ付き/スタンディング：25,000円（別途ドリンク代）

通常スタンディング：9,500円（別途ドリンク代）

・ローソンチケット https://l-tike.com/hitomi/

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/hitomi/

・イープラス https://eplus.jp/hitomi2026/ お問い合わせ（平日10:00〜17:00）：

https://supportform.jp/a-information

■オンライン Live Video 鑑賞会＜Re:LIVE＞ 日時：2026年2月14日（土）〜3月21日（土）まで

※毎週土曜 / 20:00スタート（アーカイブあり） ・2月14日【第1回】LIVE TOUR 2001「LOVE LIFE」（2001年発売）

・2月21日【第2回】hitomi LIVE TOUR 2002「huma-rhythm」（2002年発売）

・2月28日【第3回】hitomi live tour 2004「TRAVELER」（2004年発売）

・3月07日【第4回】hitomi 2005 10TH ANNIVERSARY LIVE「THANK YOU」（2005年発売）

・3月14日【第5回】hitomi「Japanese girl collection 2005 〜LOVE MUSIC, LOVE FASHION〜」（2005年発売）

・3月21日【第6回】hitomi LIVE TOUR 2005「Love Angel」（2006年発売） ▼開催サイト（チケットも購入可能）

https://www.zan-live.com/live/detail/10723

全6回合わせて：3,011円（システム利用料込み）