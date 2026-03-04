Appleが自社製造チップセットであるAppleシリコンのM5シリーズの最新モデルとして、「M5 Pro」ならびに「M5 Max」を2026年3月4日に発表しました。また、このM5 Pro／M5 Maxを搭載したMacBook Proは2026年3月4日(水)に予約注文開始、同年3月11日(水)に販売されます。Apple、最も負荷の高いプロのワークフローに驚異的なパワーをもたらす、M5 ProとM5 Maxを発表 - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/03/apple-debu