AppleがM5 Pro／M5 Max搭載MacBook Proを正式発表、前世代比でグラフィックス性能は最大20％向上でAI性能は4倍に

AppleがM5 Pro／M5 Max搭載MacBook Proを正式発表、前世代比でグラフィックス性能は最大20％向上でAI性能は4倍に