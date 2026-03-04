アメリカのトランプ大統領はイランへの攻撃をめぐり、スペインが基地の使用を拒否したことをなどを理由に、スペインとの貿易を全面停止する考えを示しました。アメリカ・トランプ大統領：ベッセント財務長官にスペインとの取引停止を指示した。すべての欧州諸国が要求通り、GDPの5％を防衛費に充てている。しかも、スペインは基地の使用を断ってきた。トランプ大統領は3日、イラン攻撃をめぐり、スペインがアメリカに基地を使用す