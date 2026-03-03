新たな旅立ちの季節です。岡山市北区の専門学校、岡山情報ビジネス学院で卒業式が行われました。 【写真を見る】岡山情報ビジネス学院で卒業式「挑戦することの大切さ、仲間とともに成長する喜びを学びました」 岡山市内のホテルで開かれた卒業式では、情報システムやホテル・ブライダルなど14学科の卒業生327人の代表に三村光学院長から卒業証書が授与されました。 卒業生たちは学校や家族への感謝ととともに社会人としての決