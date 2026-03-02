本屋に現れた幽霊からのメッセージの謎を解く不思議ミステリー『ゴーストライター』がEテレで放送することがわかった。新たに収録したNHK吹き替え版を地上波初放送する。 海外ドラマ『ゴーストライター』『ゴーストライター』は、1990年代に放送された名作ドラマのリブート版として制作された。2020年デイタイム・エミー賞受賞作品。文字でメッセージを送ってくる謎の存在「ゴーストライター」は、「不思議の国のアリ