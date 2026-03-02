エミー賞受賞作『ゴーストライター』NHK吹き替え版が地上波初放送

本屋に現れた幽霊からのメッセージの謎を解く不思議ミステリー『ゴーストライター』がEテレで放送することがわかった。新たに収録したNHK吹き替え版を地上波初放送する。

海外ドラマ『ゴーストライター』

『ゴーストライター』は、1990年代に放送された名作ドラマのリブート版として制作された。2020年デイタイム・エミー賞受賞作品。

文字でメッセージを送ってくる謎の存在「ゴーストライター」は、「不思議の国のアリス」や「ジャングル・ブック」、「フランケンシュタイン」など本の登場人物たちを現実に呼び出し、主人公ルーベンと仲間たちだけに見えるメッセージを伝えてくる。なぜ、メッセージを送ってくるのか？ この世に心残りがあるのか？ルーベンたちは本の登場人物とメッセージを頼りに、その謎を解き明かす。

あらすじ

祖母の死をきっかけに、書店を経営する祖父の家に母のエイミーと引っ越してきたルーベンは、新しい学校になじめずにいた。ある日、ルーベンが書店にいる時に謎のメッセージを目にする。ほかにも、ちょうど店にいた3人が謎のメッセージを目撃する。

目撃者は、常連客でルーベンの祖父母と親しくしていたシェヴォン、ふとしたことから知り合ったバスケットの選手で人気者のカーティスと彼の妹ドナ。以来、彼ら4人だけに見えるメッセージが現れるようになる。これは幻だと忘れようとするが、今度は4人の前に白ウサギが現れ…。

作品概要

放送情報

原題Ghostwriter制作2019年 カナダ／アメリカ出演ルーベン … アイザック・アレレーンズ［声：中村おとわ］シェヴォン … アマディ・チャパタ［声：神戸光歩］カーティス … ジャスティン・サンチェス［声：原田萌］ドナ … ハンナ・レヴィンソン［声：森川真紗子］エイミー … ニコラ・コレイア＝ダミュード［声：うえだ星子］声の出演牛山茂、北西純子、杉村憲司、高山みなみ、小松史法、佐古真弓ほか音声ステレオ 2か国語（主音声：日本語吹き替え／副音声：英語）

海外ドラマ『ゴーストライター』（全13回）は、Eテレにて2026年4月5日（日）17：25より放送スタート。※NHK ONEで同時・見逃し配信予定

