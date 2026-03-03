岡本和真は5番で先発野球日本代表「侍ジャパン」は3日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」の阪神戦に臨む。試合前には井端弘和監督が山本由伸投手とともに会見に出席。打順変更を明言した。2日のオリックス戦からメジャーリーガーが解禁となり、2番から大谷翔平投手、鈴木誠也外野手、村上宗隆内野手、吉田正尚外野手とメジャー組を並べた豪華オーダーを組んだ。しかし大谷