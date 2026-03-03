インスタグラムで報告1日に行われた東京マラソンに出場した人気女性タレントの報告に喝采が集まっている。自身のインスタグラムでフルマラソン（42.195km）で4時間未満となる“サブ4”達成を明かし、ファンを驚かせた。“一人前ランナー”の証を報告したのはタレントの43歳・安田美沙子。インスタグラムで「タイムは3:54:24」と綴り、「PBは切れなかったけど、最後まで諦めずに、なおかつ楽しんだ！海外の方も沢山いて、沿道の