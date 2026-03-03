インスタグラムで報告

1日に行われた東京マラソンに出場した人気女性タレントの報告に喝采が集まっている。自身のインスタグラムでフルマラソン（42.195km）で4時間未満となる“サブ4”達成を明かし、ファンを驚かせた。

“一人前ランナー”の証を報告したのはタレントの43歳・安田美沙子。インスタグラムで「タイムは3:54:24」と綴り、「PBは切れなかったけど、最後まで諦めずに、なおかつ楽しんだ！ 海外の方も沢山いて、沿道の応援も沢山あって。。スペシャルな大会の、止まらない空間に存在できたことが幸せでした」と充実感を噛み締めていた。

「17年ぶりに東京マラソンを走って思ったことは。。わたし強くなった あの頃のネガティブみさこは、もういませんでした。笑」とも綴り、達成感に浸った安田。投稿にはメダルと笑顔で写った1枚も添えられた。

熱心なマラソン愛好家として知られる安田だが、参加ランナーの上位20％程度しか達成できないサブ4を達成。コメント欄には「この走りはビジネスを超えた素晴らしい走りです」「仕事と子育てしながら練習も限られていると思いますが、完走おめでとうございます」「子育て中のママさん最強です」などの声が寄せられていた。



