Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。冬場や梅雨どきの部屋干し、食べこぼし、ワイシャツの襟汚れ、何度洗っても臭いが抜けない枕カバー……。洗濯にまつわる「地味だけど根深い悩み」は、暮らしのなかで幅を利かせています。もし、いつもの洗濯機に小さなアダプターを1つ足すだけで、その悩みが軽くなるとしたら。今回試したのは、