冬場や梅雨どきの部屋干し、食べこぼし、ワイシャツの襟汚れ、何度洗っても臭いが抜けない枕カバー……。洗濯にまつわる「地味だけど根深い悩み」は、暮らしのなかで幅を利かせています。

もし、いつもの洗濯機に小さなアダプターを1つ足すだけで、その悩みが軽くなるとしたら。今回試したのは、そんな大胆な約束を掲げる「espiral ナノバブルMg+」です。

マグネシウム粒の詰まったユニークなデザイン

こちらが「espiral ナノバブルMg+」。透明感のあるボディの中にはマグネシウムの粒がびっしりと詰まっていて、振るとシャラシャラと軽快な音がします。

マグネシウムは追加補充が可能で、約300回が使用目安とのこと。日本製であること、特許出願中であることが記載されており、ものづくりへの真剣さが伝わってきます。

取り付けは本当に30秒？ 壁すれすれの洗濯機で挑む

公式では「わずか30秒で設置可能」とうたわれています。工程自体はシンプル。ただし、正直に言えば我が家の環境は少しハードルが高いほうです。

洗濯機が壁すれすれに押し込まれているため、ホースを取り付ける際に手こずるかも、と予想していました。

結果的にはスムーズに設置完了。

最初にホースを完全に外してから、洗濯機側から順につなぐ（1.洗濯機にナノバブルMg+を接続、2.ナノバブルMg+にホースを接続、3.ホースと水道を接続）という手順で進めたところ、狭いスペースでも無理なく設置できました。

公称の30秒はさすがに最適環境の話だと思いますが、我が家の狭小スペースでも所要時間は5分ほどでした。

焼き肉のたれ vs 洗剤なし 。水だけでどこまで落ちるか

もっとも気になっていたのが、「水の洗浄力が上がる」という言葉の実力です。そこで、白いTシャツに焼き肉のたれをたっぷり塗布し、洗剤を使わずに「espiral ナノバブルMg+」を装着した洗濯機で1回洗ってみました。

洗い上がりを見ると、焼き肉のたれの茶色い跡が、ぱっと見ではほぼわからないレベルまで薄くなっています。よく目を凝らすとうっすら残っている程度。洗剤を一滴も使っていないことを考えると、これは素直に驚きです（※自宅環境による個人的な検証であり、公的試験に基づくものではありません）。

マグネシウムによる弱アルカリ化とナノバブルの浸透力が、水だけでも一定の洗浄力を発揮してくれることを実感。

もちろん、普段は洗剤と併用して使うのが基本ですが、あくまで個人の体感として「水の力だけでここまで落ちるなら、洗剤を少し減らしても十分いけるのでは？」といった手応えです。

部屋干し臭は消えるか？ バスタオルで比較テスト

部屋干し派にとって永遠の敵ともいえる生乾き臭。

今回は、同じバスタオルを2条件で洗って部屋干しし、臭いの違いを比較しました。1つは普段どおり洗ったもの。もう1つは、「espiral ナノバブルMg+」を装着して洗ったもの。干す場所も時間もそろえ、条件を可能な限り統一しています。

結果は、わかりやすく差が出ました。普段の条件で洗ったほうは、乾いたあと顔を近づけるとわずかに生乾き特有のあの臭いが。

一方、「espiral ナノバブルMg+」を着けて洗ったほうは、ほとんど臭いを感じませんでした（※個人の感想であり、効果を保証するものではありません）。

公式によると、アルカリ性に傾いた水が酸性の臭い成分に作用するとのこと。その説明が腑に落ちた瞬間でした。

ただし、これはあくまで筆者の自宅環境・その日の湿度や温度での結果であり、状況によって差は出るはずです。

それでも「部屋干ししても臭くない」という体験は、地味に生活の質を上げてくれると感じました。

しつこい枕カバーの臭いにもアプローチ

洗濯で落ちにくいもの代表格といえば、枕カバーの皮脂臭ではないでしょうか。

何度洗っても繊維の奥にしみ込んだ臭いがなかなか抜けず、洗剤を増やしたりつけ置きしたり、あれこれ試してきた経験があります。

今回、「espiral ナノバブルMg+」装着洗濯機で洗った枕カバーは、思いのほかきれいになりました。干した後に嗅いでみると、以前なら残っていたはずの「あの臭い」がぐっと薄くなっている。

約0.000067mmのナノバブルが繊維の奥まで入り込んで汚れや臭いの元を浮かせている、という説明に体感が追いついた感覚です。

もちろん、長年蓄積した強烈な臭いが1回で完全に消えるわけではないかもしれませんが、使い続けることで変化が期待できそうです。

今回の検証結果は、どれも劇的なビフォーアフターというよりは、「あれ、いつもよりきれいかも、臭わないな」という何気ない変化です。

取り付けが簡単なのも大きい。一度着けてしまえば、あとはいつもどおり洗濯機を回すだけ。

毎日何かを足すわけでなく、「水を変える」というアプローチだからこそ、暮らしに自然に溶け込んでくれます。

「espiral ナノバブルMg+」は現在、machi-yaにてプロジェクト展開中。お得に手に入れられる超早割やセット割が用意されているので、ご家族やお知り合いとまとめて支援するのもおすすめです。

