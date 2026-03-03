関東甲信地方では、３日昼過ぎから４日昼前にかけて、南岸低気圧の影響で、山沿いや山地を中心に大雪となり、関東地方南部の平地でも積雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。また、関東地方では、４日はうねりを伴った高波に警戒し、強風に注意・警戒してください。 ［気象概況］前線を伴った低気圧が九州の東の海上にあって、東北東へ進んでいます。この低