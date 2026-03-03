北海道日本ハムファイターズの野村佑希選手が3月3日、自身の冠コーナーを持つ札幌テレビの情報番組「どさんこワイド朝」で、一般女性と結婚したことを発表しました。野村選手はファンに向けて「実はご報告があります。このたび、結婚しました。幸せな家庭を築いていけたらと思います。変わらず応援していただけるとうれしいです」と話しました。野村選手は、2000年生まれのプロ8年目で、昨シーズンは101試