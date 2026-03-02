笑福亭鶴瓶が、かつて政治家に物申した動画が、いま再び注目を集めている。「ふだんテレビなどで政治について語ることの少ない鶴瓶さんですが、この動画では『なんで、政治家みんな辞めへんの？』と怒りをストレートにぶつけています。さらに彼は『辞めさすべきやろ、（旧）統一教会と関係のあるヤツ！みんな！』と、現在の『世界平和統一家庭連合』と関わりのある政治家の辞職を強く求めました。そして『もし芸人が関係あ