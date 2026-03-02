笑福亭鶴瓶が、かつて政治家に物申した動画が、いま再び注目を集めている。

「ふだんテレビなどで政治について語ることの少ない鶴瓶さんですが、この動画では『なんで、政治家みんな辞めへんの？』と怒りをストレートにぶつけています。

さらに彼は『辞めさすべきやろ、（旧）統一教会と関係のあるヤツ！ みんな！』と、現在の『世界平和統一家庭連合』と関わりのある政治家の辞職を強く求めました。

そして『もし芸人が関係あったらですよ、絶対テレビに出れなくなりますよ』と、芸人であれば即“退場”になると指摘。

『でも、あの人らは関係があったり、誰かにセクハラしたり、パパ活したり。でもみんな辞めへん。どないなってんの？』と憤慨していたのです」（芸能担当記者）

Xではこの発言に

《これ！鶴瓶さんの言う通り！》

《鶴瓶えらい！見直した》

と、共感の声が相次いでいる。

「これらの発言はもともとは2022年11月に公開された、古舘伊知郎さんのYouTubeチャンネルでの対談中に飛び出したものでした。それが今になり、当時の切り抜き動画が再びSNSで拡散。改めてクローズアップされています」（同前）

対談では、古舘が「どうしても仲間うちを守るっていう権力の一環ですよね。政治家はみんなで守り合う」と冷静に回答、これに対し鶴瓶は「それはおかしいって！」と語気を強めて返していた。

政治家と旧統一教会との“密接”な関係は、鶴瓶が激怒していた4年後の今も取りざたされている。

「鶴瓶さんが怒りをあらわにしたのは岸田文雄政権下の2022年です。同年の10月に、山際大志郎経済再生相が旧統一教会総裁ハン・ハクチャ（韓鶴子）氏との面会発覚で辞任に追い込まれた時期でした。それから数年経った今でもきな臭い噂が漂っていることから、動画が拡散されたのでしょう」（同前）

鶴瓶が現在の政治について再び物申すこともあるだろうか。