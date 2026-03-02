3月1日、日曜劇場『リブート』（TBS系）の第6話が放送された。ここで登場した “ある女優” が注目を集めている。吹石一恵だ。「鈴木亮平さんが主演するサスペンスで、悪徳組織や警察を巻き込んだ、先の読めない展開が人気です。この回の平均視聴率は、世帯11.3％、個人7.3％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録し、前回放送から大幅にアップしました。これには、今回から登場した吹石一恵さんの効果もあるかもしれません