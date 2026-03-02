3月1日、日曜劇場『リブート』（TBS系）の第6話が放送された。ここで登場した “ある女優” が注目を集めている。吹石一恵だ。

「鈴木亮平さんが主演するサスペンスで、悪徳組織や警察を巻き込んだ、先の読めない展開が人気です。この回の平均視聴率は、世帯11.3％、個人7.3％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録し、前回放送から大幅にアップしました。

これには、今回から登場した吹石一恵さんの効果もあるかもしれませんね。約2年ぶりに地上波ドラマに出演した吹石さんは、闇組織を牛耳る合六亘（北村有起哉）の妻・陽菜子役で登場。現在43歳の吹石さんですが、変わらない容姿に、SNSでは『相変わらず綺麗だな』『美しい』など、驚きの声があがっています」（スポーツ紙記者）

2015年9月、自身の33歳の誕生日に、13歳年上の福山雅治との結婚を電撃発表した吹石。当時、福山は独身芸能人の “最後の砦” と称されていたこともあり、世間を大いに騒がせた。

「翌2016年に第一子を出産。以降は家庭と育児を優先し、芸能活動をセーブしてきました。吹石さんはSNSを一切おこなっておらず、私生活を窺い知ることはできません。結果、結婚前の知的でさわやかなイメージがキープされているのでしょう」（同）

今回の『リブート』でも、変わらぬ美貌と演技力を見せつけた。だが、結婚前のイメージで止まってしまっている視聴者も多いためか、年齢を重ねて貫禄も見えてきた姿に、Xではこんな声も投稿された。

《合六奥さん（吹石一恵さん）の仲間由紀恵さんみが強くて》

《久しぶりに見た吹石一恵が仲間由紀恵に似ててなんだかホッとした》

《吹石一恵、ちょっぴり仲間由紀恵。》

「ネット上では、少しふっくらしたという印象とあわせて仲間さんに似てきた、という声も聞かれています。仲間さんといえば、最近もコンスタントに作品に出演しています。吹石さんの “ブランク” を感じさせない演技がそう視聴者に思わせたのでしょう」（同）

このところ露出が減ってきた吹石だが、女優に本格復帰する余地はまだまだありそうだ。