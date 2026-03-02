伊藤ハムと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下USJ）の運営会社ユー・エス・ジェイは、USJ25周年を記念し、35?超えの「アルトバイエルン」を使用した特大サイズのホットドッグ「アルトバイエルン・ドッグ〜ミート・モンスター〜」を3月3日からUSJ内で期間限定販売する。同品は、アルトバイエルンをはじめソーセージ、ベーコン、ゴロゴロ野菜がトッピングされた圧倒的なボリュームが特徴。ユニバーサル・マーケット内ホッ