¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¤È¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡×¤¬¥³¥é¥Ü USJ¤ÇÆÃÂç¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥° °ËÆ£¥Ï¥à
¡¡°ËÆ£¥Ï¥à¤È¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê°Ê²¼USJ¡Ë¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¥æ¡¼¡¦¥¨¥¹¡¦¥¸¥§¥¤¤Ï¡¢USJ25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢35ÑÄ¶¤¨¤Î¡Ö¥¢¥ë¥È¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡Ö¥¢¥ë¥È¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥É¥Ã¥°¡Á¥ß¡¼¥È¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Á¡×¤ò3·î3Æü¤«¤éUSJÆâ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥È¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥´¥í¥´¥íÌîºÚ¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬ÆÃÄ§¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÆâ¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¥«¡¼¥È¤ÇÈÎÇä¤·¡¢³ÆÆü¤ÎÈÎÇä¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¥Ï¥à¤Ï¡¢USJ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£