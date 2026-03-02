「ハンマーヘッド顔×豪華装備」の採用で“完売状態”に！2025年9月1日、トヨタは「アクア」を一部改良し、発売しました。マイナーチェンジに匹敵する改良内容となっており、「ハンマーヘッド」を取り入れたフロントマスクへの刷新をはじめ、先進安全装備をアップデート。さらに、メモリー機能付きの電動パーキングブレーキやブレーキホールドを標準装備しています。【画像】超カッコいい！ これが新デザインの「最新アクア」