山梨県富士吉田市の遊園地「富士急ハイランド」で昨年２月、人気アトラクション「ええじゃないか」を点検していた従業員が車両とレールの間に挟まれて死亡した事故で、県警は２日、一緒に作業をしていた現場責任者の４０歳代の男を業務上過失致死容疑で甲府地検に書類送検した。捜査関係者によると、現場責任者の男は昨年２月２８日午前、安全管理が不十分なまま、誤って車両を動かし、点検作業をしていた男性従業員（当時２９