北朝鮮外務省が１日、米国とイスラエルによる対イラン軍事攻撃を「不法な侵略行為」と厳しく非難する談話を発表した。激しい言葉で米国の覇権主義を糾弾した一方、ドナルド・トランプ大統領の名指し批判を避けた点に、米朝関係の緊張を避けたいとの思惑がにじんでいる。金正恩総書記は２月下旬に閉幕した朝鮮労働党第９回大会で、「米国が敵視政策を撤回するなら、関係改善の余地がある」と述べ、条件付きながら対話の可能性を公式