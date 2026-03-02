今季ここまで得点ランキング首位の18ゴールをマークしているフェイエノールトの上田綺世は、12月６日に行なわれた第15節のズウォーレ戦（４−０）で４得点を挙げて以来、およそ３か月間ゴールから遠ざかっている。現地３月１日に開催された第25節のトゥエンテ戦でも、チームが０−２で敗れたなか、チャンスはあったものの、62分に交代となるまでネットを揺らせなかった。この失速ぶりに、SNS上では次のような声が上がった