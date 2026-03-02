「スランプなのか？」「W杯どうなるの」日本代表に不安材料？ またも無得点で約３か月ゴールなしの27歳FWに懸念の声「もどかしい」
今季ここまで得点ランキング首位の18ゴールをマークしているフェイエノールトの上田綺世は、12月６日に行なわれた第15節のズウォーレ戦（４−０）で４得点を挙げて以来、およそ３か月間ゴールから遠ざかっている。
現地３月１日に開催された第25節のトゥエンテ戦でも、チームが０−２で敗れたなか、チャンスはあったものの、62分に交代となるまでネットを揺らせなかった。
この失速ぶりに、SNS上では次のような声が上がった。
「苦しんでるな」
「一時期は毎試合のようにゴール決めてたのに」
「スランプなのか？」
「胸が痛む」
「もどかしい」
「しんどすぎ」
「本当にゴール決められなくなったな」
「ワールドカップどうなるの」
「本人が一番悔しいと思う」
北中米W杯が控える日本代表にとっても、27歳FWの状態は不安材料と言えるかもしれない。
