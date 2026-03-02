「スランプなのか？」「W杯どうなるの」日本代表に不安材料？ またも無得点で約３か月ゴールなしの27歳FWに懸念の声「もどかしい」

「スランプなのか？」「W杯どうなるの」日本代表に不安材料？ またも無得点で約３か月ゴールなしの27歳FWに懸念の声「もどかしい」