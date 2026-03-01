3月1日、沖縄サントリーアリーナで「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2が行われ、バスケットボール男子日本代表（FIBAランキング22位）と男子韓国代表（同56位）が対戦。日本が78－72で勝利し、新体制での初白星をつかんだ。また、グループBでは3勝1敗として首位の座をキープ。7月に行われるWindow3での1次予選突破に王手をかけた。 2月26