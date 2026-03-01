アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃でイランの最高指導者ハメネイ師が死亡しました。イラン側は報復を宣言しています。イラン国営テレビ「国の指導者ハメネイ師が亡くなられました」イランの国営メディアは日本時間のきょう午前、アメリカとイスラエルの攻撃でハメネイ師が死亡したと報じました。ハメネイ師は2月28日の早朝、自身の執務室で死亡したということです。また、ハメネイ師の死を受け、40日間、喪に服すというこ