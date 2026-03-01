ストレス社会である。様々な理由で心身のバランスを崩してしまい、長期にわたって休職に入る社員は、いまや珍しくない。だが、その“療養”がもし疑わしいものだったとしたら--。都内のIT関連会社に勤務する野田さん（46歳・仮名）は、インフラ運用を担当している。サーバートラブルや障害が発生すれば、夜間でも連絡が入る。月に数回は深夜対応があるという。「毎日ではありませんが、この業界では“あるある”ですね。ただ、契約