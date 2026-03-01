休職中の新入社員がSNSに載せていた“衝撃の投稿”…「外出も難しい」はずだったのに。その後も職場には復帰せず…
ストレス社会である。様々な理由で心身のバランスを崩してしまい、長期にわたって休職に入る社員は、いまや珍しくない。だが、その“療養”がもし疑わしいものだったとしたら--。
都内のIT関連会社に勤務する野田さん（46歳・仮名）は、インフラ運用を担当している。サーバートラブルや障害が発生すれば、夜間でも連絡が入る。月に数回は深夜対応があるという。
「毎日ではありませんが、この業界では“あるある”ですね。ただ、契約時にも“緊急対応の可能性あり”とは説明しています」
◆大人しい新入社員が突然…
そんな職場に入社してきた新人のA（仮名・24歳）。初めて会ったとき、野田さんは「少し暗い感じ」という印象を持った。
「声も小さく、どこか優柔不断な印象がありました。入社して間もない頃、新入社員たちを連れて飲みに行ったことがあります。居酒屋で最初の一杯を注文する場面でも、なかなか決めきれない様子でした。その後、男性の新人の一人が『夜のお店に行ってみたい』と言うので連れて行ったのですが、そこでも彼は、どの女性についてもらうかを最後まで決められずにいました。ある意味、いかにも今どきの若者らしいと言えなくもありませんが……」
野田さんとしては、それなりにAのことを可愛がっていたつもりだったという。だが、異変があったのは、配属から3カ月目だった。
「Aが体調不良を理由に休む日が続いたんです。そして数日ほど経った頃、人事からいきなり書面を渡されました。そこにはAの名前があり、“適応障害のため、一定期間の休養を要する”と書かれていました。正直、戸惑いましたよ。業務中に強く叱ったつもりはありません。ただ、作業の遅れやミスについては注意したことはありました。それがプレッシャーになっていたのかな……と色々考えました」
部下の体調不良となれば、野田さんが自分を責めてしまうのも無理はない。その後、会社は診断書に基づき、Aを休職扱いとした。
傷病手当金の支給期間は原則として1年6か月。休職中は健康保険から傷病手当金が支給され、給与の6割前後が振り込まれる仕組みだ。
「制度としては当然の権利ですし、こちらが疑う立場でもありません。人事からは『Aさんは外出も難しい状態だそうです』と聞いていましたから、正直かなり心配しました。まずは何より体を優先して、ゆっくり休んでほしい……と思いました」
◆SNSに目を疑うような投稿が「タイで夜のおねえさんと…」
だが、Aはそこから半年ほど過ぎても職場に復帰することはなかった。
「定期的に診断書は提出されていました。“療養継続”の文字が並ぶだけでしたね。私も心配で何度か連絡を入れていましたが、返信はほとんどなかった。本当に状態が重いのかもしれない、と気にしていたんです」
そんな中、転機は思わぬ形で訪れる。ある日、部下の一人から個別チャットが届いたのだ。
「『これって、もしかしてAさんじゃないですか……？』と、SNSのスクリーンショットが送られてきたんです。そこに写っていたのは、青い海を背景にビールを飲むAの姿。しかも、写真は1枚じゃありませんでした。夜の繁華街で女性の肩を組んで笑っている写真や、象に乗ってはしゃぐ投稿もあった。以前、 私も出張や旅行で行ったことがあったので、町並みを見てすぐにタイだとわかりました」
さらに、投稿には「しばらく海外でのんびりします」というコメントも添えられていたという。
「もちろん、環境を変えることが回復につながるケースもあるので、それは理解しています。ただ、少なくとも“外出も難しい状態”には見えなかった。そこから社内の空気は一気に変わりましたね」
しかし、さすがにこれは見過ごせない。社内でも問題視され、SNSの投稿は人事にも報告が上がった。
