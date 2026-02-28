3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月23日（月）の放送では、間もなく卒業式を迎えるという生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しました。Mrs. GREEN APPLE大森元貴――2月最後の月曜日。卒業シーズンを目前に控え、番組には進学や別れを控えた生徒たち