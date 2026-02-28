［J１百年構想リーグEAST第４節］浦和 ２−３ 鹿島／２月28日／埼玉スタジアム2002鹿島アントラーズは２月28日、J１百年構想リーグ・地域リーグラウンドの第４節で浦和レッズと敵地で対戦。前半に２点リードを奪われる苦しい展開だったものの、45分にレオ・セアラのPKで１点を返すと、55分には鈴木優磨、90分にはチャヴリッチが得点し、３−２で逆転勝利を収めた。終了間際に左CKから決勝点をアシストしたのが、直前の88分に三