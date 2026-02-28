【モデルプレス＝2026/02/28】モデルで女優の朝比奈彩が2月27日、自身のInstagramを更新。ジムウェア姿を公開した。【写真】32歳モデル「スタイル抜群」ジムウェア姿◆朝比奈彩、ジムウェア姿披露朝比奈は「最近のジム」と記し、ジムでの姿を公開。ウエストがチラリと見えるクロップド丈の長袖トップスに黒いパンツのジムウェアを着用し、美しいボディラインを際立たせた。また、「ジムに行く時に気分が上がります」とつづっている