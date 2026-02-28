チャンネル登録者数187万人超の男女6人組YouTuberグループ「フォーエイト48」が、2026年2月24日に動画を更新。活動を終了することを発表した。「フォーエイトとしてのゴールは何なのか」動画では、リーダーのこたつさんが「フォーエイトは、2026年6月23日をもって活動を終了します」と発表。メンバーのタロー社長は、25年11月頃から「フォーエイトとしてのゴールは何なのか」とメンバーで話し合いを重ね、この結論に至ったと明かし