チャンネル登録者数187万人超の男女6人組YouTuberグループ「フォーエイト48」が、2026年2月24日に動画を更新。活動を終了することを発表した。

「フォーエイトとしてのゴールは何なのか」

動画では、リーダーのこたつさんが「フォーエイトは、2026年6月23日をもって活動を終了します」と発表。メンバーのタロー社長は、25年11月頃から「フォーエイトとしてのゴールは何なのか」とメンバーで話し合いを重ね、この結論に至ったと明かした。

発表から活動終了までは4か月ほど時間がある。あみかさんは「本当は、報告後すぐに活動を終える選択肢もあった」としたうえで、「話し合いの中で、まだやりたいことだったりとか、それを全力でやりきりたいっていう思いがみんな一緒だった」と明かした。

活動を終了する6月23日は、フォーエイトの結成日だという。7周年を迎えるその日まで活動を続けたいというメンバーの意志で、終了日を決めたそうだ。

フォーエイトはYouTubeを始める前、TikTokで活動していた頃から数えると、9年ほど時間をともにしているという。わかう゛ぁさんは「できることは限られてきますが、応援してくれた皆さまが最後まで見届けてあげようと思ってもらえるよう、残りの4か月を大切にしていきます」と語った。

こたつさんは、残りの期間「フォーエイトらしさをしっかり出して、皆さんに楽しんでもらえるような動画をたくさん上げていく」と宣言した。

コメント欄には「前までずっと好きだったからちょっと切ない」「本当にいい思い出しかないです。私の青春でした」「なんとなく解散するんじゃないかって思ってはいたけど、いざ言われると悲しいな。昔見てた分思い出もいっぱいだから悲しい」「悲しいですが今後の個々の活動応援してます！」などと書き込まれている。