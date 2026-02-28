パラマウント・スカイダンス（手前）とワーナー・ブラザース・ディスカバリーのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米メディア大手のパラマウント・スカイダンスは27日、同業の米ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）を買収することで最終合意したと発表した。買収額は1100億ドル（約17兆円）規模。競合する米動画配信大手ネットフリックスとの争奪戦に競り勝ち、映画から動画配信、報道まで手がける巨大複合企