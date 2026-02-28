【モデルプレス＝2026/02/28】中京テレビにて、SKY-HIがCEOを務めるマネジメント＆レーベル・BMSGの育成生・BMSG TRAINEE（トレーニー）の地上波初のレギュラー冠番組「BMSG TRAINEE Project the TRYANGLE」（24時54分〜）が4月15日にスタートする。（隔週放送）【写真】SKY-HI率いる「BMSG」育成生3人にインタビュー◆BMSGトレーニー、地上波初レギュラー冠番組決定“メロディが同じなら同じ曲が出来上がると思うなら、あなたはま