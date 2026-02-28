BMSGトレーニー、地上波初レギュラー冠番組決定 新感覚クリエイティブ音楽バラエティ【BMSG TRAINEE Project the TRYANGLE】
【モデルプレス＝2026/02/28】中京テレビにて、SKY-HIがCEOを務めるマネジメント＆レーベル・BMSGの育成生・BMSG TRAINEE（トレーニー）の地上波初のレギュラー冠番組「BMSG TRAINEE Project the TRYANGLE」（24時54分〜）が4月15日にスタートする。（隔週放送）
【写真】SKY-HI率いる「BMSG」育成生3人にインタビュー
制作過程で見せる真剣な表情や、チームの絆、そしてそれぞれの感性から生まれる「音楽が生まれる瞬間」を余すことなくお届け。まだ誰も見たことのない、16通りの才能が解き放たれる「the TRYANGLE」。 音楽の無限の可能性を証明する、彼らの挑戦を見ることができる。
◆BMSGトレーニー、地上波初レギュラー冠番組決定
“メロディが同じなら同じ曲が出来上がると思うなら、あなたはまだ音楽を知らない。” トレーニーに番組から与えられたのは、たった「1つの共通メロディ」。トレーニーたちは、この「1つの共通メロディ」を3つのチームに分かれ、それぞれが自ら、歌詞・振付・ステージ構成を考え、3つの異なる曲を作り上げていく。同じメロディが、16人の感性によってどう形を変え、どんな新しい音楽へと昇華されるのか？彼らに与えられた期間は2日間。音楽の完成度でNo.1を決定していく、新感覚クリエイティブ音楽バラエティとなっている。
◆「BMSG TRAINEE Project the TRYANGLE」ブース出展決定
3月14、15日開催の名古屋市で開催される中京テレビのイベント「あさドレ♪ちゃんの中京テレビ番組まつり」に「BMSG TRAINEE Project the TRYANGLE」ブースが出展。番組ブースでは、巨大な番組キービジュアルパネル、番組撮り下ろしのソロビジュアル展示に加え、トレーニー 16人全員の直筆メッセージや、先行公開となる番組場面写真など、ここでしか見られない展示が盛りだくさん。
初日となる14日には、BMSG TRAINEEから、YUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTAの5人が、同日あさ放送の特別番組と、エンゼル広場にて開催のあさドレ♪ミュージックフェスに登場予定。あさドレ♪ミュージックフェスでは、ここでしか聞けない新番組の情報や撮影時の裏話など、見どころ満載のトークステージをお届け。さらに、事務所の先輩であるBE:FIRST（SOTA、SHUNTO、RYUHEI）とのダンス動画で“踊れる番組キャラクター”としてバズった「あさドレ♪ちゃん」と、トレーニー5人によるダンスパフォーマンスコラボも披露予定だ。（modelpress編集部）
◆BMSGトレーニー、メンバーコメント（一部抜粋）
◆YUTA
僕たちにとって初めての地上波レギュラー冠番組ということで、緊張もしていますが、せっかく見ていただけるからには、最高に面白くて、トレーニー一人ひとりの個性やキャラクターが伝わるような番組にしていきたいと思っています。
◆KEITO
トレーニーという立場で、このような番組に出演させていただけることを本当に有り難く感じています。こうした機会をいただけなければ、自分がこの場所に立つことは想像もできなかったことなので、周りの方々への感謝の気持ちでいっぱいです。僕たちの姿を見て楽しんでいただくことで、皆さんにとっての“希望”や、明日を頑張るための活力になれたら嬉しいです。
◆RYOTO
こうして自分たちのレギュラー番組を持てたことを光栄に思います。僕の夢の一つでもあったので、今まさにその夢が叶おうとしていることに大きな喜びを感じています。番組を通じて、たくさんの方々に僕たちのことを知ってもらえたらと思います。
