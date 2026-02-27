◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）試合前の円陣声出しは野手最年長で前回“胴上げ捕手”中村悠平（ヤクルト）が務めた。「最後にいいですか？」と前置きしニヤリとしながら「憧れるのをやめましょう。いいですか？さあいこう！」と声掛け。前回ＷＢＣ決勝前に大谷翔平が発した名言「憧れるのをやめましょう」を堂々とパクり、ナインを鼓舞した。中村は井端監督ら首脳陣に