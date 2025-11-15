5回裏に勝ち越し3ランを放った岸田行倫（中央） BASEBALL KING

WBCを見据えて 侍ジャパンが韓国代表に大勝

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 侍ジャパンは15日、韓国代表との強化試合第1戦に11-4で大勝した
  • 4回には代打で登場した岸田行倫が3ランを左中間席へ運び勝ち越しに成功
  • 5回以降は韓国打線の反撃を1点に抑えた
記事を読む

