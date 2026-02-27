１リッターで“22km以上”走れる！日産のフランス法人は2026年2月23日、新世代ハイブリッドシステムe-POWERを搭載したクロスオーバーSUV「キャシュカイ」の新キャンペーンを発表するとともに、2026年モデルの価格を公開しました。キャシュカイはCセグメントのクロスオーバーモデルとして2006年にデビューしました。欧州を中心に世界各国で展開されたほか、日本でも初代がデュアリスの車名で販売されていました。【画像】超カッ