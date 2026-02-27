１リッターで“22km以上”走れる！

日産のフランス法人は2026年2月23日、新世代ハイブリッドシステムe-POWERを搭載したクロスオーバーSUV「キャシュカイ」の新キャンペーンを発表するとともに、2026年モデルの価格を公開しました。

キャシュカイはCセグメントのクロスオーバーモデルとして2006年にデビューしました。欧州を中心に世界各国で展開されたほか、日本でも初代がデュアリスの車名で販売されていました。

現行モデルは2021年登場の3代目で、2024年のフェイスリフトによって日本の伝統的な甲冑（かっちゅう）をイメージさせる表情へと進化しています。

ボディサイズは全長4425mm×全幅1835mm×全高1625mmと、日本でもお馴染みのトヨタのカローラクロスほどの扱いやすいサイズ感です。

フランス市場で展開される最新の2026年モデルには、日産独自の電動パワートレインであるe-POWERの第3世代（Gen3）システムが搭載されています。

このパワートレインは、主要なコンポーネントを統合した5-in-1ドライブユニットと、専用に完全新設計された1.5リッター直列3気筒ターボエンジンを組み合わせています。

日産独自のSTARC燃焼コンセプトを採用することで熱効率は42%に達し、低回転域から効率的かつ静かに作動。走行時のノイズは従来比で5.6dBも低減され、BEV（電気自動車）に匹敵する静粛性を誇ります。

エンジンは発電のみに使用され、駆動はすべて電気モーターが行うシステムを採用しており、システム最高出力205馬力を発揮して力強く滑らかな加速を実現します。

また、平均燃費は4.4L／100km（約22.7km／L）、CO2排出量は100g／kmを達成しており、1回の燃料補給で最大1250kmもの長距離走行が可能だと日産は説明しています。ドイツ自動車連盟（ADAC）による実走行テストでも高い評価を獲得し、優れた環境性能とディーゼル車並みの航続距離が実証されました。

今回のキャンペーン発表に先立ち、2026年2月1日付けで公開された最新の価格表によると、キャシュカイe-POWER Gen3（205馬力モデル）の価格は、ベースグレードである「ACENTA」の3万7600ユーロ（約691万円）に設定されています。

そこから装備を充実させた「BUSINESS EDITION」が3万8600ユーロ（約710万円）、12.3インチディスプレイなどを備える「N-CONNECTA」が3万9400ユーロ（約724万円）と続きます。

さらに上位グレードとして、プレミアムオーディオなどを備える「TEKNA」が4万3000ユーロ（約791万円）、そして最上級グレードの「TEKNA＋」が4万6300ユーロ（約851万円）でラインナップされています。

また、日産フランスが同年3月末まで実施するキャンペーンでは、Acentaグレードが月額199ユーロ（3万6589円）からという魅力的な長期リースプランも用意されており、一括購入とリースの両面でより幅広いユーザーに向けた展開が強化されています。