『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「被災地で出会った2人が窃盗か能登半島地震で災害支援後に…」についてお伝えします。◇◇◇窃盗などの疑いで逮捕された無職の中村和也容疑者（30）と清水総一朗容疑者（21）の2人。警察によりますと、先月、三重県の建設会社の事務所に侵入し、現金およそ1600万円などが入った金庫を盗んだ疑いがもたれています。2人が出会った場所……それが能登半島地震の被災地でした