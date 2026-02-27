アメリカ政府による新たな関税措置をめぐり、高市総理は27日、関税交渉を担当する赤沢経産大臣に対し、「私に恥をかかせるな」と発破をかけたと明らかにしたうえで、トランプ大統領に約束を守らせるとの考えを示しました。アメリカの関税措置“日本が譲歩するのはなし”中道議員が総理に迫る衆議院・予算委員会が27日開かれ、中道改革連合の後藤祐一議員は、アメリカ政府が新たな関税措置をとる中、高市総理に対し、日本が譲歩す