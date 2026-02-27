【モデルプレス＝2026/02/27】女優の土居志央梨、俳優の戸塚純貴が2月27日、東京・渋谷のNHK放送センターで行われたNHK連続テレビ小説「虎に翼」（2024年前期）スピンオフ「山田轟法律事務所」（3月20日よる9時30分〜）の合同取材会に制作統括の尾崎裕和氏とともに出席。スピンオフ決定後のやり取りを明かした。【写真】「虎に翼」33歳女優「色っぽい」美背中大胆ワンショルドレス姿◆土居志央梨＆戸塚純貴「虎に翼」スピンオフ決