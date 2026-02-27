【モデルプレス＝2026/02/27】ヘラヘラ三銃士のまりなが2月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。美容整形後のダウンタイム中の姿を公開した。【写真】34歳YouTuber「ほぼ顔バイオ」顔中テーピング姿の整形ダウンタイム公開◆まりな、ダウンタイム中の姿披露まりなは「明日からバイオ始まるというのに あたいったらダウンタイム」と2月27日に人気ゲーム「バイオハザード」シリーズの最新作が発売されることを交えて報告し、目