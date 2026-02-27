ネスレ日本株式会社は「ネスカフェ 2026年春夏 事業戦略発表会」を開催。その中で、水や炭酸に混ぜるだけで手軽に爽やかな新しいコーヒー体験が楽しめるスティックタイプ製品「ネスカフェ クーラー」を、2026年3月1日（日）に発売すること発表しました。■日本では飲用されるコーヒーの約40％がアイスコーヒー発表会には常務執行役員 飲料事業本部長 島川基氏さん、飲料事業本部 ホワイトカップビジネス部長 都間友紀子さん、同じ