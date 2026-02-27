今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、3匹の猫ちゃんの様子。どうやら投稿主さんが引き出しを開けたとき、大変なことが起きたのだとか…。投稿はXにて、1.9万回以上表示。2000件以上のいいねが寄せられていました。 【写真：『やめてほしいｗ』引き出しを開けると、『３匹の猫』が一斉に……思わず笑ってしまう『かわいい光景』】 引き出し開けたらみんなで飛び込んで来るのやめていただけますかｗ 今回、Xに投稿した