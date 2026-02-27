今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、3匹の猫ちゃんの様子。どうやら投稿主さんが引き出しを開けたとき、大変なことが起きたのだとか…。投稿はXにて、1.9万回以上表示。2000件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：『やめてほしいｗ』引き出しを開けると、『３匹の猫』が一斉に……思わず笑ってしまう『かわいい光景』】

引き出し開けたらみんなで飛び込んで来るのやめていただけますかｗ

今回、Xに投稿したのは、千葉県市川市の保護活動団体「猫家族」さん。

投稿主さんによると、このときお部屋にある引き出しを開けたとのこと。すると、そこに颯爽と現れたのは3匹の猫ちゃんたち。みんなで一斉に開いた引き出しの中へ突撃したそうです。

残念ながら、この引き出しの中身は掃除用品がメインで猫が喜ぶものは入っていなかったとのこと。しかし、その下の段は話が別。猫用のごはんがしまわれているそうです。今回は不発でしたが、猫ちゃんたち、もしかしたらご飯を狙っていたのかもしれませんね。

引き出しに群がる猫ちゃんたちにX民も爆笑

引き出しを開けたら一斉に飛び込んできた猫ちゃんたち。その様子を見たXユーザーたちからは、「狭いところ好き」「みんなご飯があるかなって気になるの？」「秘密の扉にゃって感じですね」「ご飯あるかニャ」などの声が多く寄せられていました。多くの猫好きさんたちが今回の可愛い猫ちゃんたちを見て心癒されたようですね。

もしかしたら今日も投稿主さんのお宅では、猫ちゃんたちが引き出しに向かって突撃しているかもしれません。

写真・動画提供：Xアカウント「猫家族」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。