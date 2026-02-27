26日に大谷翔平と鈴木誠也が会見米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が26日、バンテリンドームで行われた侍ジャパンの練習に合流した。来月開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、キャッチボールやチューブトレーニングを行った。練習後には鈴木誠也外野手（カブス）と会見。何度も笑いが起きた約12分は、ファンの間でも話題となっている。大谷が質問に先に回答すると、鈴木が「一緒です」と答え報道陣の